edding, des solutions de marquage spécifiques et faciles

edding, qui sommes-nous?

Demandez un edding à quelqu’un en Allemagne et il vous tendra un marqueur. Fort de plus de six décennies d’expertise dans le domaine des encres, edding propose des solutions de marquage et de codage innovantes pour quasi toutes les surfaces imaginables. De ses débuts d’entreprise familiale, edding a atteint le rang d’entreprise mondiale, active sur 110 marchés à travers le monde.

Quelle est la mission d’edding en milieu industriel?

Le monde industriel est en constante évolution: nouvelles réglementations, exigences croissantes en matière de traçabilité, nécessité de s’adapter rapidement aux nouvelles tendances, autant de challenges qui s’imposent aux industries.

Grâce à nos marqueurs industriels à usage spécifique ainsi que notre gamme d’imprimantes compactes industrielles, nous avons comme priorité chez edding, de proposer des solutions de marquage et de codage toujours plus simples, durables, fiables et compétitives pour tous types d’industries.

Comment les marqueurs industriels edding répondent-ils à vos besoins ?



Chez edding, nous proposons une solution fiable pour chaque surface et chaque environnement. En voici quelques exemples :

Vous marquez des métaux huileux et poussiéreux ? Le marqueur spécial industrie edding 8750 est votre allié pour un marquage opaque, fiable et permanent sur surfaces foncées.

Vous travaillez des surfaces rugueuses, rouillées ou souillées ? Testez la pâte industrielle edding 950 . Sa pâte cireuse et rétractable résiste aux frottements et à la lumière. Ce marqueur est aussi efficient et indélébile sous l’eau.

Vous recherchez une solutions de lettrage à faible corrosion ? Nous répondons à votre besoin grâce au marqueur spécial aérospatial edding 8404 . Il est l’outil de marquage idéal pour les industries aérospatiale, métallurgique ou automobile.

Toutes nos solutions de marquage pour applications spéciales en cliquant ici

De quelle manière les imprimantes industrielles edding peuvent-elles répondre à votre besoin?

Simples d’utilisation, disposant d’une connectivité et d’une fiabilité inégalées et ne nécessitant aucune maintenance, vous pouvez compter sur les imprimantes compactes edding pour répondre à vos besoins en codage et marquage et ce, afin de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux.

L’imprimante compacte edding in-line peut être facilement intégrée à tout type de ligne de production, sans recours à un technicien et est prête à l’impression en quelques minutes

La version portable offre le même type de marquage de haute qualité, en dehors de la ligne de production

Nos imprimantes vous permettront d’imprimer une large variété de messages: caractères alphanumériques, dates de péremption, numéros de lot, codes-barres 1D et 2D, logos (incluant le picto Triman), données variables et bien plus encore

La large gamme d‘encres edding, vous permettra d’obtenir des impressions durables en haute résolution sur quasi toutes les surfaces imaginables: plastique, métal, verre, carton, bois, etc.

Fabriquées en Allemagne avec uniquement des composants de haute-qualité, les imprimantes edding disposent d’une garantie de 24 mois



Découvrez notre site Internet : https://edding.tech/fr/

Quelles sont les entreprises qui font confiance à edding?

Ford, Pirelli, Daimler, BASF, DS Smith, Stryker, ArcelorMittal, Thales et Safran sont quelques-uns de nos clients avec lesquels nous sommes fiers et heureux de travailler

Et vous, quel est votre challenge au quotidien ?

Vous souhaitez tester nos marqueurs? Contactez nous sur info@edding.fr.

Pour en savoir plus sur nos solutions de marquage, contactez Thomas André, tandre@edding.fr, Tel: 06 64 47 92 38



Vous êtes intéressé(e) par nos imprimantes industrielles?

Vous souhaitez débuter par une location? Contactez Emmanuelle Brucker, ebrucker@edding.com, Tel: +49 152 284 622 15

