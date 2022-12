Ecran sphérique XXL et bonbon-anti-contrefaçon, le meilleur de l'Industrie c'est fou

Une sphère gigantesque et recouverte d'écrans

Las Vegas prépare un nouvel écrin pour ses spectacles majestueux : la plus grande structure sphérique du monde. Construit par le groupe MSG Entertainment, ce bâtiment mesurera 102 mètres de hauteur, 157 mètres de largeur et pourra recevoir jusqu’à 21 500 spectateurs. La scène sera surplombée d’un écran 16 K de 15 000 mètres carrés et la salle équipée d’un dispositif 4D et de 160 000 enceintes. À l’extérieur de l’édifice, les passants en prendront eux aussi plein les yeux, puisque la sphère sera entièrement recouverte d’écrans, sur une surface totale de 54 000 mètres carrés. De quoi éclipser complètement les machines à sous.

Des bonbons pour repérer les contrefaçons

Prisées des petits gourmands, les minuscules perles comestibles aux couleurs de l’arc-en-ciel pourraient également servir à débusquer les contrefaçons de médicaments. Un chercheur américain suggère aux laboratoires de recouvrir leurs pilules d’un assortiment aléatoire de billes colorées et de photographier chaque unité avant sa commercialisation. Lorsqu’un patient voudra vérifier qu’il dispose bien d’un traitement authentique, il prendra en photo le médicament enrobé de bonbons, et une application s’assurera qu’il figure bien dans la base de données de l’entreprise. Plus question de rechigner à se soigner !

