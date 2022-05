Ecotone surfe sur le succès des laits végétaux avec ses marques Bjorg et Bonneterre

Alors que la consommation de lait animal poursuit sa baisse, les boissons végétales, elles, sont en plein boom. Selon les données communiquées par l'IRI au mois d'août 2021, en France, ce marché s'établissait à 149,4 millions d'euros, soit une hausse de 13 % sur la période 2019-2021. Pionnier et leader du segment avec 47 % de parts de marché, le groupe Ecotone, à la tête des marques Bjorg et Bonneterre, a progressivement vu les géants de l'agroalimentaire s'y positionner, à l'image de Danone avec sa marque Alpro, lancée en 2017 après le rachat de Whitewave, ou plus récemment Nestlé via sa marque Wanda.

Ecotone investit 20 millions d'euros

