«Ecotitanium ne fonctionne encore qu'à 20% de sa capacité», précise Bruno Durand, le président d'Aubert & Duval

L'Usine Nouvelle - Aubert & Duval profite-t-il des tensions d’approvisionnement sur le titane russe?

Bruno Durand - Un certain nombre de pièces en titane étaient réalisées par le russe VSMPO, qui dispose d’une forge à peu près équivalente à la nôtre. En grande partie, cela concerne des pièces pour trains d’atterrissage. Des clients qui étaient partis en Russie viennent nous voir pour nous demander de les produire et nous sommes en train d’y travailler. Nous avons déjà livré trois pièces la semaine dernière et il y a encore d’autres marchés à rapatrier. Les premières pièces produites sont bonnes, nous allons y arriver. Nous avons les équipements et le savoir-faire pour y parvenir.

