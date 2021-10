Ecoslops peaufine ses procédés de recyclage de résidus d’hydrocarbures en Provence

Mise en service en juillet 2021 en compagnie de Patrick Pouyanné, président de TotalEnergies (actionnaire à 25 % de la société) pour des premiers tests, l’usine d’Ecoslops édifiée sur la plateforme de La Mède (Bouches-du-Rhône), monte progressivement en production. Elle a été officiellement présentée le 20 octobre à des industriels, fournisseurs et clients, à des actionnaires et différents partenaires (banques, région…). L’installation représente un investissement de 20 millions d’euros, financé à 65 % sur fonds propres et 35 % par un pool bancaire (BNP, HSBC, BPMED) et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.