Economie d’énergie : un enjeu de développement

Le témoignage de deux entreprises dans le secteur du thermolaquage, AFT et SPBN & TDC qui illustrent parfaitement les enjeux ; les solutions sont multiples. Depuis quelques années, les entreprises, grandes, moyennes et petites font de la décarbonation leur cheval de bataille. En réalité, la décarbonation se décline en premier lieu par les économies d’énergie dans les process de traitement de surfaces et de peintures où le coût de l’énergie pénalise les marges.