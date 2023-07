Économie circulaire : TotalEnergies, Aramco et Sabic produisent des polymères bioattribués à Jubail

TotalEnergies, Sabic et Aramco viennent de produire des polymères bioattribués - certifiés ISCC Plus selon l'approche du bilan massique - au sein de la raffinerie de Satorp, à Jubail, en Arabie saoudite. Lors de la production de ces polymères, en amont, une partie des matières premières d'origine fossile est remplacée par de l'huile de pyrolyse issue de déchets plastiques non triés ou difficiles à recycler.