Économie circulaire : Carbios rejoint la Fondation Ellen MacArthur

Le spécialiste du recyclage enzymatique des plastiques Carbios a rejoint le réseau de la Fondation Ellen MacArthur dont l’objectif est d’accélérer la transition vers une économie circulaire, en particulier dans les domaines du plastique et de la mode. Avec cette adhésion, Carbios sera en contact avec d’autres acteurs majeurs au sein du réseau d’économie circulaire de la Fondation, composé d’entreprises, de décideurs politiques, de chercheurs, d’innovateurs et de leaders d’opinion du monde entier. « Devenir membre du réseau de la Fondation Ellen MacArthur est une étape importante pour le développement de Carbios, et une étape évidente, étant donné notre engagement commun en faveur d’une économie circulaire. Avec l’accès à des idées des leaders d’opinion et de nouveaux collaborateurs, nous pourrons tirer parti du réseau d’experts de la Fondation pour mener à bien la commercialisation de nos solutions innovantes pour réduire la pollution plastique », a déclaré Emmanuel Ladent, directeur général de Carbios.

Les technologies mises au point par Carbios répondent déjà aux actions de la Fondation : éliminer tous les articles en plastique problématiques et inutiles ; innover pour faire en sorte que les plastiques dont nous avons besoin soient réutilisables, recyclables ou compostables ; rendre circulaires tous les articles en plastique afin de les garder dans l’économie et hors de l’environnement. En outre, Carbios a fondé deux consortiums afin de fournir des solutions pour rendre les industries de l’emballage et du textile plus durables : un premier dans l’industrie de l’emballage, initié en 2019 avec L’Oréal et rejoint, depuis, par Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe, et un second, créé en 2022, concernant l’industrie textile, comprenant les marques de vêtements et de mode On, Patagonia, Puma, PVH Corp. et Salomon.