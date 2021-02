Economie: Aucun risque de surchauffe en Europe, dit Villeroy de Galhau

"Nous surveillons avec attention les taux longs, parce que c'est un élément important des conditions financières favorables que nous voulons maintenir pour l'économie", a-t-il dit sur BFM Business, faisant écho aux déclarations de la présidente de la BCE Christine Lagarde lors d'une conférence organisée dans l'après-midi par le Parlement européen.

"Les conditions de financement restent très favorables - la France finance à dix ans à -0,1% ce soir -, nous veillerons à ce qu'elles restent très favorables", a ajouté François Villeroy de Galhau.

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, les actions souffrant de la hausse des rendements obligataires, les opérateurs craignant qu'une normalisation de la vie économique entraîne une remontée incontrôlée de l'inflation et un resserrement des politiques monétaires des banques centrales.

"Cette remontée des taux longs est beaucoup plus sensible aux Etats-Unis parce qu'il y a des craintes sur la remontée de l'inflation et derrière ça, des craintes de surchauffe liées au stimulus de l'administration Biden. Je crois que ces craintes sont très prématurées mais le débat américain ne touche pas l'Europe", a estimé François Villeroy de Galhau.

"Pour l'instant, le mouvement est beaucoup plus marqué aux Etats-Unis qu'en Europe et donc l'effet de bord est très limité à travers l'Atlantique, mais nous restons attentifs", a ajouté le gouverneur de la Banque de France.

(Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)