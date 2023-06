Ecologie, pouvoir d'achat, numérique... Marylise Léon dévoile les priorités de la CFDT

Tout juste élue secrétaire générale de la CFDT, le 21 juin, Marylise Léon avait démarré son discours au Zénith de Paris par une formule : « L’heure n’est plus aux transitions, elle est maintenant aux transformations ». Le 29 juin, invitée par l’Association des journalistes de l’information sociale (Ajis), elle a expliqué la nuance : « Il faut accélérer, pour transformer réellement le modèle économique productif. Le plan France 2030 fait le pari du développement de nouvelles technologies (pour limiter le changement climatique, ndlr), mais cela va prendre beaucoup plus de temps que le temps qu’on a réellement pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre… On ne peut pas continuer comme aujourd’hui à croire que les solutions technologiques vont tout régler. Il faut aller vers d’autres éléments de décarbonation, s’engager dans la sobriété, changer de lunettes et ne plus utiliser le PIB comme seul indicateur de richesse. »

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]