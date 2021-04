École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes - Comment choisir un métamatériau en fabrication additive !

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

L’optimisation topologique permet à la fabrication additive de réaliser des formes optimisées dites « organiques », c’est-à-dire ressemblant à des squelettes d’êtres vivants. Mais l’optimisation topologique utilisée actuellement est bridée, car fondamentalement elle ne génère pas seulement des formes originales, mais aussi des matériaux originaux, qu’on appelle métamatériaux, ou matériaux architecturés.

Il restera utile d’avoir des zones de matériau plein, des conduits ou des radiateurs thermiques, mais dans d’autres zones les fonctions mécaniques, thermiques et fluidiques seront complètement intriquées dans des métamatériaux. Il existe déjà des motifs classiques, de type treillis ou nid d’abeille, qui permettent d’explorer ces métamatériaux, mais les concepteurs auront besoin de méthodes et de critères objectifs pour choisir les motifs et les paramètres tels que la taille de la cellule, l’orientation et le taux de remplissage.

L’ENIT a créé la plateforme CEF3D pour permettre aux PME et ETI de relever ce genre de défi , avec des projets scientifiques (design, simulation, caractérisation), de transfert, et de formation (voir www.enit.fr/fr/fq-fa.html).

Concernant les métamatériaux les plus classiques, un classement détaillé est consultable en ligne : www.cef3D.fr/metamateriauÉcole

