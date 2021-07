[Ecoacademics] Face au variant Delta, comment accélérer la vaccination ?

Le variant Delta court, il semble même voler et ne sera contré, selon les épidémiologistes, que par la hausse de la couverture vaccinale. Au 5 juillet, en France, seule 37,15 % de la population avait reçu les deux doses requises. Il faut accélérer. Pour les soignants, le gouvernement s’oriente vers une solution simple : l’obligation. Pour le reste de la population, c’est plus compliqué, d’autant que tous n’accordent pas la même valeur au vaccin. L’économiste de la santé Joan Costa-Font, professeur à la London school of economics, l’a démontré lors d’une étude réalisée lors de la première vague du Covid-19, à l’époque où le vaccin n’était encore qu’un doux rêve. Il a évalué l’attractivité du vaccin en faisant chiffrer à ses cobayes le prix qu’ils seraient prêt à le payer. Et ce, dans quatre pays occidentaux : les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie.