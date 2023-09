Eco in Pack lance Impact Consulting

« Accompagner les entreprises dans la réduction de l’empreinte environnementale de leurs produits emballés » : telle est la mission de la start-up Eco in Pack fondée en 2021 à Cognac (Charente) par Martin Calmettes et Pierre-Olivier Bouvry. En septembre 2023, les deux spécialistes de l’emballage et du conditionnement franchissent une deuxième étape avec la création d’une cellule entièrement dédiée à la formation : Impact Consulting.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]