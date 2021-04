[Eco Academics] La (grosse) fatigue du confinement long

En attendant, les traitements et les vaccins, les gouvernements n’ont pas eu d’autre choix pour freiner la pandémie que d’imposer des mesures de distanciation sociale. Ces mesures sont suivies par une équipe de l’université d’Oxford pour 152 pays et restitué dans un «stringency index» de 0 à 100 en fonction de la rigueur des mesures : interdictions de rassemblements, fermeture de commerces, mise en place du télétravail, fermeture des écoles, etc... Car comme nous l'avons expérimenté en France, il y a le confinement "strict" comme en mars, le confinement "soft" comme en octobre, les "mesures de freinage" et "le confinement à l'extérieur" comme en février... Avec à chaque fois des durées plus ou moins longues.