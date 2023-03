Echec pour une fusée imprimée en 3D, Ford électrique Made in Europe… Les cinq images de la semaine

Le bâtiment ravitailleur de forces Jacques Chevallier démarre une nouvelle phase d’essais en mer

Dans la nuit du 18 au 19 mars, le bâtiment ravitailleur de (BRF) Jacques Chevallier a quitté le port de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) pour démarrer une nouvelle phase d’essais en mer, un an après sa mise à flot. Il fait partie d’une série de quatre navires commandés en janvier 2019, pour 1,7 milliard d'euros, à Naval Group et aux Chantiers de l’Atlantique dans le cadre du programme «Flotte Logistique» (FlotLog). Ces BRF nouvelle génération sont destinés à remplacer les pétroliers ravitailleurs actuels et sont dotés de plus grandes capacités. Ils peuvent transporter jusqu’à 13 000 m3 de carburant et 1 500 tonnes de matériel.

Ford dévoile la version électrique de son Explorer

Ford a présenté, mardi 21 mars, son Explorer 100% électrique. Ce modèle rend hommage à son aîné commercialisé depuis plus de 30 ans mais s’en distingue par ses courbes fluides et son design urbain. Côté innovation : un écran tactile vertical de 14,6 pouces ravira les automobilistes tout comme les sièges en Sensico, un matériau végétal reproduisant les caractéristiques du cuir, ou encore une fonctionnalité permettant de changer de voie de manière automatique. La batterie se rechargera de 10 à 80% en 25 minutes et l’autonomie du véhicule devrait être d’environ 500 kilomètres. Le prix de départ ne devrait pas excéder les 45 000 euros.

Badoit abandonne ses bouteilles rouges et vertes

Badoit renonce à ses bouteilles rouges et vertes et opte, à la place, pour du plastique transparent. Il s’agit pour la marque d’eau gazeuse appartenant à Danone de faciliter leur recyclage en boucle fermée. Les couleurs subsisteront uniquement sur les étiquettes et les bouchons des bouteilles.

Les industriels commencent à investir le campus urbain Paris-Saclay

Le cluster Paris-Saclay, situé à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale, va concentrer 15% de la recherche nationale, accueillir 425 000 emplois, 48 000 étudiants et plus de 500 start-up. Des données impressionnantes pour un projet d’aménagement parmi les plus vastes d’Europe. Alors que le monde académique a déjà investi les lieux, c’est au tour de l’industrie de faire de même. Parmi les groupes déjà installés : Danone, Servier, Thales, Kraft Foods, Horiba, Fujitsu, EDF et IBM. Des équipes de TotalEnergies et de L'Oréal ont également posé leurs valises au «Playground», un hôtel d’entreprises flambant neuf. L’arrivée d’Intel est prévue pour 2024. Objectif : faire se rapprocher la recherche publique et privée.

La fusée imprimée en 3D de Relativity Space échoue se mettre en orbite

Terran 1, la fusée imprimée en 3D de la start-up californienne Relativity Space, a échoué à se mettre en orbite mercredi 22 mars. Lancée depuis Cap Carnaval, en Floride (Etats-Unis), elle a subit une «anomalie» lors de la séparation du deuxième étage. Il s’agissait du troisième essai. Les deux premiers avaient été interrompus à la dernière minute en raison de problèmes techniques. Une déception pour l’industrie spatiale pour qui l’impression 3D pourrait faire gagner un temps précieux dans la construction de ses lanceurs.