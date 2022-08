Ebusco s'installe chez Renault, les start-up françaises font de la résistance... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Ebusco s'installe dans l'usine Renault de Cléon

Le fabricant de bus électriques Ebusco installé à Deurne aux Pays-Bas a signé une lettre d’intention avec Renault pour louer un site de production de 21000 m2 dans l’enceinte de l’usine Renault de Cléon en Seine-Maritime. En pleine mutation industrielle du moteur thermique au moteur électrique, la plus grosse unique de mécanique du groupe Renault libère des bâtiments devenus inutiles. Ebusco y assemblera les bus, en intégrant notamment les moteurs de l’allemand ZF et des batteries avec les éléments fournis par le chinois CATL. Sur ce site, opérationnel début 2024, Ebusco espère produire 500 véhicules par an à destination des marchés espagnol, italien et portugais.

Le marché de l'emploi dans les start-up en France résiste

NGP Capital, un fonds de capital-risque, s'est penché sur le marché de l'emploi et plus particulièrement sur les postes à pourvoir dans les start-up. Pour cela, le cabinet a interrogé 12 000 start-up à travers le monde. Le nombre de postes ouverts au recrutement a baissé de 41% entre février et juin 2022. Si tous les types de postes sont concernés, qu'il s'agisse des postes opérationnels, de la tech ou des ventes, la France tire clairement son épingle du jeu. Les start-up de la French Tech affichent une baisse de seulement 9% des postes vacants, contre une chute de 60% pour les start-up en Allemagne et en Suède.

France Relance parie sur les nanosatellites

La dernière vague de lauréats du dispositif « Nanosatellites » du volet spatial de France Relance a été annoncée, dotée de plus de 10 millions d’euros. Cette vague finance notamment la validation de trois projets technologiques innovants, qui seront en orbite avant 2023. Le premier vise à appliquer dans l’espace une technologie déjà utilisée sur terre : le LiFi, une alternative au Wifi qui utilise des signaux lumineux pour transmettre de l’information sans ondes électromagnétiques. Baptisé Synchrocube, le second vise à « fournir une solution complémentaire ou alternative au système [de positionnement] GNSS afin d’assurer des fonctions de synchronisation du temps au sol lorsque les signaux GNSS ne sont pas exploitables». Plus large, le dernier projet vise à tester en orbite huit technologies nanosatellites.

Un premier navire chargé de céréales quitte l'Ukraine

C’est le premier navire à quitter l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe. Le Razoni, sous pavillon sierra-léonais, a quitté le port d'Odessa à 8h17 heure française le 1er août, chargé d'une cargaison de 26 000 tonnes de maïs et fait route vers le Liban, d'après le ministre turc de la Défense. Dans le cadre de l'accord signé le 22 juillet entre Kiev et Moscou sous l'égide de l'ONU et de la Turquie, Ankara est notamment chargé de vérifier que les navires en question ne contiennent pas d’armes. Sans les livraisons ukrainiennes et russes, grands exportateurs de céréales, l'approvisionnement en blé de plusieurs pays du Maghreb se trouvait menacé.

L'Etat soutient les régions dans le passage du thermique à l'électrique

Le gouvernement a annoncé lundi 1er août le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt doté de 100 millions d'euros, jusqu'au 1er octobre 2026, pour accompagner les territoires faisant face aux transformations de la filière automobile. 10 millions seront dévolus au soutien en ingénierie et 90 millions aux investissements industriels, en favorisant les projets créateurs d'emplois et écologiques. La Commission européenne prévoit de bannir les véhicules à moteur thermique dès 2035 et la France s'est engagée à atteindre les deux millions de véhicules électriques et hybrides produits sur le territoire d'ici 2030.

Air Support investit trois millions d'euros pour agrandir ses locaux

Portée par la reprise du trafic aérien sur les courts et moyens courrier, la société gersoise Air Support, spécialisée dans la réparation et l’entretien d’équipements aéronautiques embarqués, a décidé d'engager l'extension de ses locaux, à Pujaudran (Gers). Le projet porte sur la construction d'un nouveau bâtiment de 1 500 m2, à énergie positive, en prolongement immédiat de son site actuel. L'extension sera dédiée aux services administratifs, magasins de stockage et expéditions. Après deux années compliquées, Air Support, positionnée principalement sur la réparation de pièces embarquées sur moteurs, a repris le chemin de la croissance.

Isosta s'essaye au recyclage des panneaux sandwichs des bâtiments

Portes, fenêtres… Autant de panneaux sandwichs dont le recyclage s’avère mission (presque) impossible en raison des liants des matériaux qui les composent. A Sens (Yonne), le fabricant Isosta tente d’y remédier. Ce concepteur et fabricant de panneaux de remplissage de menuiseries et de panneaux isolants, aux 35 millions d’euros de chiffre d’affaires, a lancé fin 2021 une chaîne destinée au démantèlement de ce type de produit. 40 tonnes ont été traitées en phase expérimentale, 150 tonnes doivent l’être en 2022 et 500 tonnes en 2023. « Il s’agit d’une première en France », indique Christophe Molliex, directeur RSE d’Isosta.