Eau neuve entre bouteilles alu et gourdes

Après les briques et les canettes, les bouteilles en aluminium ! Ou quand un minéralier devient aussi un fournisseur d’emballage ! Lors de son arrivée sur le marché de l’eau embouteillée avec la marque Eau neuve (Ô 9) il y a deux ans, la Compagnie des Pyrénées (LCDP) revendiquait un positionnement très écologique. Cela avait permis à la start-up d’emporter le marché des bars de TGV de la SNCF. Se voulant toujours aussi vertueuse, l’entreprise ariégeoise propose désormais des bouteilles en aluminium de 33 ou 50 cl, à bouchon vissé, pour ses eaux minérales plate et gazeuse, destinées à des hôtels et restaurants « de standing » et des festivals ou congrès. Inscrivant la démarche dans une approche d’écoconception, elle met en avant la possibilité d’utiliser ces contenants comme des gourdes.

