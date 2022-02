Easyfairs dévoile les lauréats de ses Innovation Awards

Afin de maintenir le lien avec sa communauté, Easyfairs a décidé de dévoiler les vainqueurs de ses Innovation Awards. Bien que les événements ADF, PCD et PLD aient été reportés au 29 et 30 juin, l’organisateurs de salon a tenu à annoncer les lauréats des trois concours d’innovation le 28 février. Au total, 180 dossiers ont été déposés et examinés par trois jurys spécifiques regroupant 47 professionnels et experts des trois secteurs couverts : l’aérosol et les systèmes de distribution (ADF Awards), la cosmétique-parfumerie (PCD Awards) et les boissons premium (PLD Awards). 58 produits ont été primés : 31 ont reçu un certificat tandis que 27 ont été particulièrement appréciés et ont décroché un award. Une cérémonie de remise de prix sera organisée lors de la Paris Packaging Week, la nouvelle formule mise en place par Easyfairs, qui regroupera ainsi l’ensemble de ses rendez-vous européens du packaging les 29 et 30 juin au parc des expositions de Paris.

Échantillon refermable

Comme chaque année, les PCD Awards représentent la plus grosse source de vainqueurs : 14 awards et 16 certificats. Parmi les produits à souligner, la catégorie « Personal Care » a récompensé d’un certificat les nouveaux emballages des écorecharges de la gamme capillaire d’Elseve. Il s’agit de packagings de type Doypack composé uniquement de polyéthylène (PE) les rendant adaptés au recyclage. La crème apaisante restauratrice Tolerance Control d’Avène a remporté la catégorie « Skincare mass market ». Toujours dans le soin de la peau, la catégorie premium a salué l’échantillon Eco-smart de Ren qui utilise un tube 100 % aluminium et a développé un système permettant de refermer l’emballage pour étaler l’essai du produit sur une semaine.

Le maquillage premium a distribué deux awards aux éditions Holiday 2021 des rouges à lèvres de Yves Saint Laurent et à la palette eyeshadow de fards à paupières personnalisable de Hourglass. Cette dernière permet aux consommateurs de composer sa propre déclinaison de teintes grâce à des godets amovibles à acheter séparément et à glisser dans l’écrin. Catégorie phare de ce concours, les parfums ont salué le flacon robot Phantom de Paco Rabane chez les hommes. Rayon femme, trois réalisations ont reçu un award : la gamme Les Extraits de Louis Vuitton pour ses capots en métal s’ouvrant tels des fleurs ; la gamme Rivière de Cartier ; et l’eau de toilette Paris-Edimbourg de Chanel. Chanel a également fait main basse sur trois awards dans la catégorie « Édition limité ». La maison de luxe a été saluée pour son coffret collector, son calendrier mais aussi le flacon en cristal Baccarat de son parfum N°5.

Reconstitution de formule

Pour les aérosols et les solutions de distribution, les ADF Awards ont remis 5 awards et 9 certificats. La démarche de Nivea a séduit grâce à son système de recharge pour savon moussant. Le produit, qui propose de reconstituer la formule à l’aide d’une pastille effervescente à plonger dans l’eau, a remporté la catégorie soin personnel. Le concept de l’année est revenu à Tubex pour son offre de décoration Pure Overvarnish qui utilise des vernis à base d’eau pour le laquage des boitiers pour aérosol. L’award de la catégorie développement durable a été décerné à Yonwoo pour sa pompe monomatériau One Material Pump.

Nouvelle identité packaging

Pour leur part, les PLD Awards ont remis 8 awards et 6 certificats. Le sleeve doré de la bouteille de rhum Havana Club – pour la partie grand public – s’impose dans la catégorie spiritueux et liqueurs aux côtés de la bouteille de gin Melifera et le coffret de Cognac Rémy Martin XO – pour la partie premium et luxe. En « Pack de présentation », Perrier-Jouet a été distingué pour son étiquette éclairée de son champagne Belle Époque. Hilltop Neszmély a gagné le prix du redesign packaging avec une nouvelle identité de marque. Désormais, les bouteilles de la marque de vin arborent une étiquette décrivant les caractéristiques des vins sous forme de graphique, donnant à chaque cépage un visuel propre. Enfin, la catégorie « Innovation durable » a été remporté par Le petit baroudeur et son concept Bio’teille, une bouteille de vin huit fois plus légère. Elle est composée d’une coquille en cellulose moulée qui intègre une poche en plastique recyclable.