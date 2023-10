«Eastman va investir au moins 1 milliard d’euros pour recycler des plastiques en France», selon Mark Costa, PDG du chimiste américain

L'Usine Nouvelle. - Comment avance votre projet [de construction d'une usine de recyclage en France, ndlr] ?

Mark Costa - Il est sur les rails pour un démarrage en 2026. Nous avons soumis les demandes de permis en juillet, et nous envisageons de porter les capacités de 100 000 à 200 000 tonnes par an, en deux phases de 100 000 chacune.

Le projet était au départ d’environ 875 millions d’euros. Qu’en est-il désormais ?

Ce sera un investissement de 1 milliard d’euros pour la première phase. Nous n’avons pas encore évoqué le budget de la phase 2, mais il sera bien moindre que la première, car les infrastructures et l’usine seront déjà construites. Les coûts ont augmenté car nous avons augmenté l’échelle du projet. Il sera ainsi plus efficace à terme, mais plus coûteux au début.

