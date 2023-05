Eastman sécurise les approvisionnements en déchets de sa future usine de recyclage moléculaire en Normandie

Sécuriser 80% des besoins avant la fin de l’année 2023. C’est l’objectif que s’est fixé Eastman pour son projet d’usine de recyclage moléculaire qui serait la plus grande au monde et qui doit être implantée à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime) et pour lequel il investirait environ 1 milliard de dollars, soit plus de 900 millions d’euros. Le groupe chimique américain se dit confiant, ayant signé, en date du 11 mai 2023, des contrats couvrant aujourd’hui 70% de ses besoins, soit environ 87 000 tonnes par an de déchets plastiques.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]