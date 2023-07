E-méthanol : European Energy choisit un catalyseur de Clariant pour son usine en construction

European Energy a choisi le catalyseur de synthèse du méthanol MegaMax de Clariant. Et ce, afin de l'utiliser lors de sa production d'e-méthanol – un méthanol « vert » produit à partir de la valorisation du CO 2 – dans son usine de Kasso, au Danemark. Actuellement en construction, cette dernière devrait entrer en service en fin d'année 2023, pour atteindre une capacité de 30 000 tonnes par an.