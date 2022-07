E-Logik ouvre un nouvel entrepôt à Toulouse

2020-2021 : les années du Covid sont aussi celles de la hausse du e-commerce en France qui évolue sur un rythme annuel de 15%. E-Logik qui effectue des prestations de logistique pour ce canal de distribution a connu une augmentation de son activité de 30% dans son entrepôt historique de Toulouse (Haute-Garonne), l’an dernier. C’est ce qui l’a incité à déménager sur un nouveau site, de 4 000 m², trois fois plus grand que le précédent, situé dans la zone Actisud, dans la banlieue sud de la ville rose, à proximité du site existant. Animé par une équipe de quinze personnes, ce nouvel entrepôt lui permettra de gérer de trois fois plus de commandes et de faire face à la demande des années à venir pour les enseignes pour lesquelles il travaille dans les domaines de la nutrition et de la santé, la cosmétique, la mode, l’électronique ou encore l’épicerie fine, l’animalerie et les vins et spiritueux. L’entrepôt est censé représenter une vitrine du savoir-faire de l’entreprise en matière d’automatisation. Il dispose de 15 000 emplacements en étagères et de 2500 emplacements palettes, sur 12 m de hauteur.

Température dirigée

Un espace à température dirigée de 200 m² permet de stocker dans les conditions idéales les produits cosmétiques, de nutrition et de santé. Entièrement mécanisé, le site permet de diminuer de 40% les déplacements humains, améliorant les les conditions de travail des opérateurs. Comme la plupart des plates-formes logistiques, l’entrepôt gère le stockage, la préparation des commandes, l'emballage et la personnalisation de colis et enfin l’expédition, réalisée au moyen d’un réseau de transporteurs partenaires. L’entreprise a investi 500 000 euros dans l’aménagement du bâtiment. Le foncier, neuf, est actuellement loué. Avec plus de 25 000 références à déplacer dans ce nouveau bâtiment et aucune interruption de service, le déménagement se déroule sur deux mois. Fondé en 2010 parThierry Dupré, e-Logik compte 26 entrepôts en France et en Suisse pour une surface équivalente de 150 000 m². L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros en 2021 avec un effectif de 300 personnes. Elle revendique 500 clients et plus de 4 millions de colis expédiés par an.