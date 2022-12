e-Logik investit dans un nouveau siège à Toulouse

Un chiffre d’affaires en progression de 65% en 2020, suivi d’une hausse de 45% en 2021 : les années Covid ont quelque peu dopé l’activité de e-Logik. Le spécialiste de la logistique pour le e-commerce a, bien sûr, profité du dynamisme de la vente à distance en cette période mouvementée, même si, reconnaît Thierry Dupré, son Pdg, « l’année 2022 se termine sur une baisse des commandes de l’ordre de 15% ».

Qu’à cela ne tienne. Le prestataire, qui regroupe 26 entrepôts logistiques en France et en Suisse sur le modèle de la franchise, pour un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros et 300 personnes, avait décidé dans le courant de l’année de déménager son siège de Toulouse (Haute-Garonne) dans de nouveaux locaux, toujours dans la ville rose. L’objectif ? Disposer de davantage de place et améliorer le confort des opérateurs. « Nous sommes obligés de travailler sur cet aspect, c’est essentiel pour garder les salariés et en attirer de nouveaux », confie le Pdg. Il est vrai que les métiers de la logistique, pénibles et difficiles à cause des horaires et parfois de la température, attirent de moins en moins de candidats.

Trois fois plus de surface

L’entreprise a investi 500 000 euros dans ce nouveau bâtiment de 4000 m² situé sur la zone sécurisée Actisud. À la clé : 15 000 emplacements sur étagères et 2 500 emplacements palettes sur 12 m de hauteur, soit trois fois plus de surface utile qu’auparavant. Le confort des salariés a été amélioré grâce à la présence d’une grande salle de pause, un espace dédié à la restauration, des allées plus spacieuses et des éclairages à LED offrant plus de clarté.

