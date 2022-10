E.Leclerc renouvelle sa confiance à Euro Pool System

Réutilisables, faciles à laver et à stocker, directement utilisés dans les linéaires : les atouts des bacs en plastique sont nombreux. E.Leclerc pour sa part a fait confiance à Euro Pool System. Ce dernier met à disposition de ses fournisseurs de fruits et légumes les emballages de manière à faciliter le transport des produits vers les plates-formes logistiques et, de celles-ci, vers les magasins. Les bacs, une fois utilisés, sont ensuite triés, vérifiés et nettoyés par Euro Pool System et remis en circulation. Après Scarmor qui a commencé à se servir des bacs Euro Pool System en 2017 à l’occasion de l’automatisation de son site logistique de Riec-sur-Bélon (Finistère), une nouvelle centrale d’achat du groupe E.Leclerc, Scaouest, va recourir aux services du prestataire pour la logistique des fruits et légumes. Le contrat aura une durée de six ans. La solution répond à la fois aux objectifs d’efficacité de l’enseigne pour la préparation de commandes et à ceux relatifs à ses engagements de développement durable.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]