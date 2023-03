E.Leclerc amplifie la chasse au gaspillage

29 kg de nourriture gaspillés par personne et par an, pour un coût d’environ 108 euros : E.Leclerc met en avant ces quelques chiffres, entre autres, pour accélérer sa lutte contre le gaspillage, alimentaire en premier lieu, mais pas seulement. Il lance une charte « antigaspi » et annonce commencer à s’appliquer à lui-même cet ensemble d’« astuces simples ». Quand ce n’est pas encore le cas, les produits à ses marques Marque repère, Eco+ et Nos régions ont du talent arboreront des mentions sur les bons gestes, les changements de consommation et les emballages écoresponsables.

