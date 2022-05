CMC Machinery se développe en Asie du Sud-Est

L’e-commerce croît un peu partout dans le monde à des rythmes parfois vertigineux ce qui impose aux enseignes présentes sur ce segment de disposer de technologies d’emballages performantes, adaptées au traitement de petits lots d’articles diversifiés. L’enjeu est considérable car de la taille des cartons dépendent non seulement la consommation de matière première mais aussi les frais de transport, calculés le plus souvent en fonction d’une tarification qui prend en compte à la fois le volume du colis et son poids. Or, force est de constater, que les constructeurs européens sont passés maîtres dans l’art de développer des machines permettant de gérer cette complexité, soit avec des technologies qui permettent de fabriquer des cartons sur mesure, en fonction de la taille du lot à fabriquer, soit avec d’autres procédés qui procèdent à partir d’un carton préformé, d’abord rempli, puis coupé en hauteur et enfin recouvert d’une coiffe.

L’italien CMC Machinery qui est spécialisé dans les machines du premier type, appelées aussi machines 3D, se développe en Asie du Sud-Est en signant un partenariat commercial avec un important distributeur de la région, Syspex Technologies. Ce dernier, qui est basé à Singapour, où il a été fondé en 1992, est spécialisé dans la distribution de machines d’emballage et de systèmes de stockage à haute densité pour le secteur du e-commerce.

Huit sites dans la région

L’entreprise emploie 280 personnes et exploite huit sites à Singapour, au Vietnam, à Taïwan, en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie. La région fait partie des marchés où le e-commerce affiche les taux de croissance les plus importants du monde. En 2022, les ventes liées à ce mode de distribution atteindront en effet 89,67 milliards de dollars, soit une augmentation de 15,31 milliards de dollars par rapport à l'année dernière, selon les estimations du groupe italien. CMC Machinery voit dans cette accélération une raison de plus pour s’implanter durablement sur ce marché. « Ce partenariat stratégique est une formidable opportunité de croissance pour CMC en Asie du Sud-Est. Syspex est un fournisseur de solutions et de technologies très apprécié et portera fièrement la marque CMC à tous les niveaux », a déclaré Francesco Ponti, Pdg de CMC.

Basé à Città di Castello, près de Pérouse en Italie, CMC fait partie du fonds d’investissements KKR Global Impact Fund depuis 2020.