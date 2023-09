e-3008, nouvel iPhone, bols bretons… Les 5 images de la semaine

Le best-seller 3008 passe au tout-électrique

Calandre retravaillée, lignes redessinées, nouveau cockpit connecté… Peugeot a décidé de revisiter l’un de ses fers de lance : la 3008. La nouvelle version du SUV, dont la commercialisation est prévue pour février 2024, a été dévoilée mardi 12 septembre depuis l’historique site de production de Sochaux (Doubs), récemment modernisé. La nouvelle e-3008 est un pari pour Peugeot et sa maison-mère Stellantis : c’est la première fois que ce modèle est disponible en version tout-électrique. Et même si l’évolution esthétique du modèle est mineure, il est toujours difficile de renouveler un best-seller.

Laura Maersk, premier porte-conteneurs au méthanol

Le baptême s’est fait en grande pompe et dans le respect des traditions : la présidente de la Commission européenne Ursula Van der Leyen a brisé une bouteille de champagne sur la proue du Laura Maersk, le jeudi 14 septembre. Le navire, d’une capacité de 2 100 conteneurs de 20 pieds, est le premier porte-conteneurs au monde à être propulsé au méthanol. Il est présenté comme «une étape importante vers l’objectif de remplacer à long terme la totalité de la flotte de Maersk pour opérer uniquement grâce à des carburants verts», indique le transporteur dans un communiqué. 24 vaisseaux au méthanol doivent être livrés à l’entreprise danoise d’ici à 2027.

L’iPhone 15 se met (enfin) au chargeur universel

Présenté le 12 septembre, le dernier iPhone se met en conformité avec la réglementation de l’Union européenne en munissant ses nouveaux smartphones d’un port de chargement universel, l’USB de type C, alors que la firme à la pomme utilisait auparavant un port de chargement propriétaire. Les nouveaux produits bénéficient également de nouveaux capteurs photos… qui compliquent la chaîne logistique et ralentissent l’assemblage des modèles 15 et 15 Plus. Les iPhone 15 Pro et Pro Max seraient, eux, confrontés à des défis d'assemblage des écrans et du châssis en alliage de titane.

Le béton fibré, alternative (imprimée en 3D) au béton armé

Un nouveau type de béton imprimé en 3D renforcé par des fibres longues, alliant à la fois résistance, liberté de forme et respect de l’environnement. C’est la promesse d’XtreeE, qui cofinance avec le CNRS et l'Ecole des Ponts Paris Tech des recherches pour développer un procédé d'impression de béton à fibres longues. Ce dernier a démontré une résistance en traction similaire au béton armé – dont il se veut une alternative – dans le cadre d’essais. L’objectif est maintenant l’élaboration d’un prototype industriel dès 2024.

La fabrication des bols bretons de retour… en Bretagne

Vers des bols bretons vraiment bretons. Les Faïenceries de Cornouaille – entreprise nouvellement créée par Xavier Dutertre et sa compagne Catherine Nourgoullous – va démarrer sa production de bols bretons de petit-déjeuner au mois de novembre prochain, dans un atelier d'une surface couverte de 1 900 m² situé à Saint-Evarzec, près de la ville de Quimper (Finistère). L'investissement annoncé par les deux dirigeants est de 2 millions d'euros pour arriver à la fabrication de 400 000 bols par an. Deux anses en forme d’oreilles, des motifs traditionnels et un prénom : les deux entrepreneurs faisaient jusque-là fabriquer ces objets caractéristiques au Portugal, en Europe de l’est ou en Chine.