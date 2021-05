DynEO, l’usine-école qui vous guide dans l’excellence opérationnelle 4.0

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Avec la formation-action (ou « learning by doing ») comme pivot : « Pour déployer une réelle démarche d’amélioration continue, il faut que les étudiants comprennent de quoi l’on parle exactement, façonner une culture. C’est tout l’intérêt d’un endroit neutre où l’on peut facilement les embarquer dans des mises en situation. Les raisons de s’organiser correctement sont alors bien mieux comprises. Pour les entreprises, nous pouvons établir des diagnostics en amont, déployer des mises en situation simulées, puis accompagner suite aux formations » indique Frédéric Rosin, le responsable de cette structure.

DynEO met notamment l’accent sur la mise en évidence et la résolution des problèmes (Jidoka), l’optimisation des flux en découlant ensuite naturellement. Ce parti pris est en lien avec les problématiques de l’écosystème des entreprises de PACA qui envoient leurs opérateurs en formation professionnelle. Beaucoup sont sur des produits à très haute valeur ajoutée, avec des logiques de diversification fortes.

L’usine-école propose, sur 250 m2, 10 postes d’assemblage et des scénarios de simulations d’étuve ou de cabine de peinture, bardés de technologies : caméras, eye tracker, réalité projetée, tablette, etc. Les formations proposées par DynEO vont du lean manufacturing au lean office, en passant par le lean projet. Et l’équipe est en train de bâtir un cycle lean 4.0, prévu pour 2022. Longtemps, « nos interlocuteurs séparaient l’industrie 4.0 (techno centré) de leur démarche d’excellence opérationnelle (anthropo centré). Nos propositions de lier les technologies au lean management ne les intéressaient pas vraiment… puis tout a changé voilà 3 ans » constate Frédéric Rosin. « Notre ambition reste de renforcer, par l’adjonction des technologies dites 4.0, les principes du lean dans les organisations » précise le chercheur. L’approche* a fait l’objet d’une publication scientifique l’an dernier. Depuis ses débuts, DynEO a accompagné 1 400 industriels et 1 900 étudiants.

* « Impacts of Industry 4.0 Technologies on Lean Principles » paru dans International Journal of Production Research (IJPR) : Rosin, F., P. Forget, S. Lamouri, R. Pellerin. 2020.