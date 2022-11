DYMASCO : Profession, accélérateur de performances

Conseiller, guider et accompagner les acteurs industriels dans la transformation de leurs systèmes de production en mettant à leur disposition des applications pour faire performer les équipements, et permettre aux responsables de production de faire des analyses pertinentes et contextualisées afin de prendre les meilleures décisions.

C’est l’expertise développée par l’entreprise lyonnaise Dymasco, spécialiste de l’Industrie 4.0 et notamment du MES/MOM.

Intégrateur d’une solution de Dassault Systèmes

Partenaire hautement qualifié de Dassault Systèmes, Dymasco est intégrateur de leur plateforme. Elle accompagne les industriels dans la mise en œuvre, dans le déploiement et dans la maintenance de cette plateforme logicielle. Laquelle assure le pilotage, la gestion et le suivi des opérations de production, tout en incluant diverses fonctions dans les domaines de la qualité, de la maintenance, de l’assemblage… Véritable chef d’orchestre de l’usine cette plateforme DELMIA Apriso coordonne et synchronise flux matière, personnel, processus, équipements, outils… à travers le cycle entier de fabrication du produit. Son objectif, transmettre les bonnes informations au bon moment et au bon destinataire, qu’il soit une machine ou un opérateur.

Du sur-mesure pour ETI/PME

« Nous accompagnons nos clients de A à Z en leur apportant une expertise métier, fonctionnelle et technique. Notre force réside dans notre capacité à adhérer à la culture de leur entreprise pour proposer une excellence dans la qualité de services » souligne Damien Fermé, fondateur de Dymasco. Cet acteur s’adresse aussi bien aux grands comptes qu’aux ETI/PME, pour lesquelles elle a développé ses propres modules fonctionnels, performants, particulièrement attractifs en termes de coûts et surtout prêts à l’emploi. « Ces modules sont des accélérateurs de mise en œuvre et de déploiement de la plateforme DELMIA Apriso » atteste Damien Fermé.

Visualiser en temps réel les indicateurs TRS

Un de ces modules permet notamment la gestion de la performance des équipements et des équipes et s’adresse aussi bien aux lignes automatisées que manuelles. En termes d’efficacité opérationnelle, il permet par exemple de déclarer des événements machines, de tenir et consulter un journal de bord des opérateurs, de visualiser en temps réels les indicateurs TRS, de contrôler la gestion de compétence des opérateurs.

Fruit d’une combinaison entre l’IA et l’IoT, ce module permet un management visuel grâce à ses écrans Andon, ses alarmes intelligentes, ses connexions directes machines/capteurs…

Solutions adaptées, synonymes de forte valeur ajoutée

« Ces modules qui visent l’efficacité opérationnelle, sont avant tout le résultat du travail d’innovation permanent que nous menons. L’objectif est de faire de cette plateforme une référence pour toutes les opérations manufacturières, en proposant un outil intuitif avec des gains rapides » détaille le fondateur de Dymasco.

Souplesse, écoute, accompagnement sur mesure, l’intégrateur propose aux ETI et PME une flexibilité indispensable, en s’adaptant au périmètre de leur projet (une machine, une ligne, une usine). Temps de cycle, qualification des causes d’arrêts, Dymasco analyse tout ce qui se passe sur le terrain pour mettre en œuvre la solution capable d’apporter rapidement la valeur ajoutée que ces entreprises attendent.

