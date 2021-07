Dylan Groenewegen renoue avec la victoire lors de la première étape du Tour de Wallonie

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Christian Hartmann Dylan Groenewegen a retrouvé la victoire près d'un an et demi après la dernière./Photo prise le 2 juillet 2017/REUTERS/Christian Hartmann

Alors que les coureurs les plus clinquants sont, pour la plupart, partis pour le Japon et les Jeux Olympiques, le Tour de Wallonie a débuté ce mardi dans le sud de la Belgique. Malgré tout, le casting reste intéressant, surtout au niveau des sprinteurs. Pour cette première étape longue de 182 kilomètres entre Genappe et Héron, c'est Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) qui s'est imposé. C'est sa première victoire depuis son retour sur les routes. Pour rappel, il avait écopé de neuf fois de suspension après un très mauvais geste qui avait laissé Fabio Jakobsen entre la vie et la mort. Ce dernier a par ailleurs terminé la coursé à la 21ème position aujourd'hui. Sinon, le Français Hugo Hofstetter et le Belge Gianni Vermeersch ont complété le podium. Alexander Kristoff, Fernando Gaviria et Giacomo Nizzolo, coureurs très rapides, n'ont respectivement pris que les 4ème, 7ème et 9ème places.