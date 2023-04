Dyka France certifié à plein tube

Le spécialiste français des systèmes de canalisations en plastique et de la gestion de l’eau Dyka France a reçu en 2023 la certification du Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) attestant de l’incorporation de Matières plastiques recyclées (MPR) sur deux de ses sites de production, Sainte-Austreberthe dans le Pas-de-Calais, spécialisé dans l’extrusion du PVC, et La Chapelle-Saint-Ursin dans le Cher, site de production de PVC, PE et PP (extrusion et injection). Le troisième site de l’entreprise situé dans l’Eure et acquis en 2022 devrait suivre.

Cet article est réservé à nos abonnés Plastiques & Caoutchoucs et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]