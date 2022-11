DV GROUP : Avec DV GROUP, disposez d’une « smart data » partagée qui transforme l’usine

Grand groupe comme PME, chaque acteur industriel doit transformer son organisation, ses process et garantir sa performance. Cela passe par un pilotage efficace basé sur des données pertinentes, compréhensibles (expressives) et évolutives, diffuser à tous dans l’usine au plus près des machines. Cette conviction est au cœur de l’approche DV GROUP.

Mesurer, Analyser, Restituer

La juste captation de l’information puis sa corrélation à l’activité temps réel constituent les clés pour fournir des KPI personnalisés et intelligents. Ainsi à chaque client de définir ses objectifs et agir avec toutes les données et toute la compréhension.

« DV GROUP – leader du service à l’Industrie, accélère dans le digital, traduit Pierre Vandenhove, le PDG de DV GROUP. Désormais, la data est au centre et sert l’ambition du juste fonctionnement : notre valeur réside dans la maîtrise de la chaîne de mesure et la connaissance fi ne des process clients ». Reste ensuite à partager efficacement ces data, à l’échelle des différents services de l’entreprise.

Complémentarité métiers. DV GROUP, par ses métiers, permet de couvrir les principaux enjeux de performance industrielle comme d’agir efficacement au service des plans de transformation des clients. « L’amélioration par l’ingénierie, le maintien des solutions par la maintenance et la juste projection par le contrôle permettent de donner une vue 360 à nos clients sur leur efficacité process, en permettant leur agilité et leur flexibilité » détaille Pierre Vandenhove.

Les 250 experts de DV GROUP accompagnent tous les secteurs, dans l’industrie manufacturière comme dans celle des procédés.

Politique d’innovation

Afin de maintenir un haut niveau de service, DV GROUP investit dans l’amélioration continue de ses outils. Le groupe pilote actuellement un consortium autour d’une solution de pilotage prescriptif des processus industriels, retenu dans le cadre de France 2030. « Nous sommes associés à l’école d’ingénieur IMT Nord Europe et à la start-up Diagrams au sein du projet ExOpNum. L’ambition est de proposer un écosystème pour connecter les machines et les services usine, corréler et partager davantage encore les données techniques, de production et de supply chain, et in fine prescrire des fonctionnements optimums » explique Pierre Vandenhove. 6 M€ sont investis dans le projet afin de faire grandir les solutions « Smart data » de DV GROUP.

Contenu proposé par DV GROUP