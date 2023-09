Durst rachète un spécialiste des technologies d'impression à base aqueuse

Spécialisé dans l’impression numérique, Durst annonce le rachat de la société Aleph, un fabricant de machines et de consommables pour l’impression de textiles et de produits pour la décoration intérieure et extérieure. L’opération, dont le volet financier n’a pas été rendu public, renforce la position du groupe italien dans les technologies d'impression à base aqueuse. Installé à Lurate Caccivio, près de Côme, en Italie, Aleph emploie une vingtaine de personnes.

