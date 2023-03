Durabilité des produits, décarbonation maritime, bouilloire made in France... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

L'UE veut lutter contre les déchets électroniques

La Commission européenne a proposé mercredi 22 mars de nouvelles règles pour permettre aux consommateurs de réparer plus facilement leurs produits électroniques, même après l'expiration légale de leur garantie. Ces nouvelles mesures doivent ainsi inciter les industriels à développer des appareils plus durables, alors que les machines jetées génèrent chaque année 35 millions de tonnes de déchets en Europe.

Un accord européen sur la décarbonation du secteur maritime

Le Conseil et le Parlement européen sont parvenus, jeudi 23 mars, à un accord préliminaire sur la réduction de l’empreinte carbone du transport maritime, aujourd'hui responsable d'environ 3% des émissions de CO2 de la planète. Les navires devront notamment diminuer la quantité de gaz à effet de serre dans l’énergie qu’ils consomment de 80% à partir de 2050 et utiliser l’alimentation électrique à quai.

Vertige veut fabriquer une bouilloire à 96% made in France

Ingénieur mécanique de formation, Christophe Baudron a réuni une vingtaine de fournisseurs et d’industriels autour de la conception et de la fabrication d’une bouilloire recyclable et à 96% made in France. Sa marque, Vertige, a troqué une grande partie du plastique habituellement utilisé pour des composants biosourcés d'origine végétale, comme du lin récolté en Bretagne et en Normandie.

Burger et Cie investit 26 millions d’euros dans ses deux entreprises en Alsace

Spécialiste du bois, le groupe Burger et Cie a annoncé un investissement dans ses deux entreprises alsaciennes. Basée à Lièpvre (Haut-Rhin), Grad va recevoir 20 millions d'euros pour se doter d’une nouvelle usine destinée à accroître la production de ses systèmes de fixation pour les terrasses. Booa, qui conçoit des maisons en bois depuis Châtenois (Bas-Rhin), bénéficiera de son côté de 6 millions d'euros.

Une nouvelle salle de peinture d'avions pour Satys Aerospace

Spécialiste de la peinture et du traitement de surface pour l’aéronautique, le groupe Satys Aerospace a inauguré le 21 mars à Blagnac (Haute-Garonne) sa sixième salle de peinture sur l'agglomération toulousaine. Un investissement de 11 millions d'euros, dédié principalement aux avions de transport régional. Au cours de la première année d'exploitation, l'objectif est de parvenir à en peindre 35 unités.

Innothéra mise sur l'IA pour optimiser le tricotage de ses bas de contention

Le groupe pharmaceutique français Innothéra a annoncé un investissement de 6 millions d’euros destiné à accroître l’automatisation de ses procédés de tricotage des bas de contention sur ses sites de Nomexy (Vosges) et de Trévoux (Ain). Des procédés de recherche et de traitement automatique de données (deep learning et data mining) lui permettront d'augmenter de 10% sa production.

Les Forges de Tarbes investissent 15 millions d'euros pour tripler leur production

Reprises en août 2021 par la société landaise Europlasma, les Forges de Tarbes (Hautes-Pyrénées) ont dévoilé un plan d'investissement de 15 millions d'euros sur trois ans. Celui-ci doit permettre de faire passer leurs capacités annuelles de production de grands corps creux destinés à la fabrication d'obus de 155 mm de 40 000 à 120 000 unités. Le site prévoit de doubler ses effectifs d'ici à fin 2025, avec la création d'une trentaine d'emplois supplémentaires.