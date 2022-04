Le groupe américain est en train d’achever sa 8e transformation depuis sa création, en 1802, par le français Eleuthère Irénée Du Pont de Nemours. Alors qu’il s’écarte de plus en plus de la chimie, son créneau est désormais celui des produits de spécialités innovants pour répondre aux enjeux de demain : la connectivité, la mobilité, la sécurité ou la protection de l’environnement. Entretien croisé avec Pierrick Le Gallo, président régional Europe Middle-East & Africa (EMEA), et Christophe Gay-Bellile, président de DuPont France.