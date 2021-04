DualSun, la start-up fabless du solaire hybride made in France, vitrine de l’industrie du futur

15 jours gratuits et sans engagement

Dualsun n’a pas d’usine en propre. On est "fabless", reconnaît Jérôme Mouterde, le cofondateur de cette PME spécialisée dans les panneaux solaires hybrides, qui produisent sur la face avant de l’électricité et sur la face arrière de l’eau chaude. Pourtant, la start-up marseillaise, créée en 2010, a été labellisée vitrine de l’industrie du futur en octobre 2020. "Depuis le début, Dualsun est un projet industriel. On voulait produire nos panneaux", explique le dirigeant.