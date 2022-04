PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse modérée à l'ouverture mercredi dans le sillage d'une séance positive à Wall Street où la tendance a été favorisée par des résultats jugés encourageants.

Les contrats à terme indiquent un gain de 0,29% pour le CAC 40 parisien, de 0,18% pour le Dax à Francfort, une ouverture quasiment stable pour le FTSE à Londres.

L'indice européen Stoxx 600 (-0,77%) a accusé mardi sa plus forte baisse en deux semaines, pénalisé par les craintes liées aux politiques monétaires des banques centrales, à la poursuite de la guerre en Ukraine, à la hausse continue des prix et à la conjoncture économique alors que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont abaissé leur prévision de croissance mondiale annuelle.

Malgré ses préoccupations persistantes, Wall Street, tournée vers les résultats d'entreprises, est parvenue à terminer la séance en hausse de plus de 1%, ce qui devrait permettre aux marchés européens de rebondir.

En l'absence d'indicateur phare à l'agenda macroéconomique, les investisseurs seront focalisés sur une nouvelle série de résultats trimestriels avec entre autres Danone, ASML, Rio Tinto ou encore aux Etats-Unis, Procter & Gamble. Le groupe automobile Tesla publiera ses résultats du premier trimestre après la clôture américaine.

Les marchés suivront également la publication du "Livre beige" de la Réserve fédérale (à 18h00 GMT), qui servira de base de discussions pour sa réunion de politique monétaire dans deux semaines.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette hausse mardi alors que les investisseurs ont tiré profit de résultats trimestriels solides et ont été soulagés par les commentaires de responsables de la Réserve fédérale sur les hausses des taux d'intérêt. [.NFR]

L'indice Dow Jones a gagné 1,45% à 34.911,20 points, le S&P-500 a pris 1,61% à 4.462,21 points et le Nasdaq Composite a avancé de 2,15% à 13.619,66 points.

Le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, a déclaré qu'il acceptait l'idée d'une série de hausses de taux cette année comprenant deux relèvements de 50 points de base mais qu'il ne voyait pas la nécessité de hausses plus importantes.

Son homologue d'Atlanta, Raphael Bostic, a indiqué de son côté que la Fed devait être prudente dans son resserrement monétaire en raison du risque de ralentissement économique mondial.

Aux valeurs, Johnson & Johnson s'est établi à un pic inédit, avec une hausse de 3,1%, à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et d'un dividende revu à la hausse.

Après la clôture, Netflix a plongé de 26% après avoir fait état d'une perte inattendue d'abonnés, une première en plus d'une décennie, et a dit s'attendre à ce que cette tendance s'accentue au deuxième trimestre.

Ces annonces devraient peser sur le Nasdaq, en baisse de 1% d'après les contrats à terme.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, le Nikkei s'est octroyé 0,86%, soutenu par les valeurs de croissance dans le sillage de Wall Street et par celles du secteur automobile, qui profitent du recul du yen.

En Chine, le CSI 300 baisse de 1,46% et l'indice SSE de Shanghai de 1,26% après que la banque centrale du pays (BPC) a maintenu contre toute attente ses taux référentiels de prêt inchangés, malgré les récents messages du gouvernement pour soutenir une économie ralentie.

"Les investisseurs attendaient des mesures de relance mais la BPC n'a pas tenu ses promesses aujourd'hui (...) Les marchés vont inévitablement interpréter cela négativement et avec le confinement contre le COVID-19 les données économiques des prochaines moins vons ampirer", a déclaré Carlos Casanova chez UBP.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a inscrit à 2,9810% son plus haut niveau depuis décembre 2018 avant de revenir à 2,952%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne plus de deux points de base, à 0,941% dans les premiers échanges.

CHANGES

Sur le marché des changes, l'indice dollar, qui mesure les variations du billet vert face à un panier de devises de référence, abandonne 0,21% après un pic en séance de plus de deux ans.

L'euro remonte à 1,0809 dollar.

Le yuan est tombé au plus bas en six mois face au dollar après le statu quo de la Banque populaire de Chine sur ses taux référentiels de prêt.

PÉTROLE

Les cours du pétrole montent légèrement avec l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une baisse inattendue des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis et les inquiétudes concernant l'offre en provenance de Russie et de Libye.

Le Brent gagne 0,52% à 107,81 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,45% à 103,02 dollars.

Ils avaient perdu 5,2% mardi.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 20 AVRIL

(édité par Nicolas Delame)