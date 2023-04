Du vert en vue en Europe avant une série d'indicateurs

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture, dans la foulée de Wall Street et de l'Asie et avant une série d'indicateurs très attendus.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,44% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,38% pour le Dax à Francfort, de 0,33% pour le FTSE à Londres et de 0,44% pour l'EuroStoxx 50.

La prudence domine depuis le début de la semaine sur les marchés actions sur fond de regain d'inquiétudes pour les banques après les résultats de First Republic Bank, de craintes sur la conjoncture américaine et de publications de résultats d'entreprises mitigés, hormis pour la "tech" américaine.

La croissance du PIB des Etats-Unis a ralenti plus que prévu au premier trimestre, a montré jeudi la première estimation, et les investisseurs suivront ce vendredi les données pour la zone euro.

Les chiffres de l'inflation en Allemagne ainsi que l'indice PCE aux Etats-Unis, indicateur d'inflation privilégié de la Réserve fédérale, seront aussi surveillés de près avant les rendez-vous de la Fed et de la Banque centrale européenne la semaine prochaine.

De nouveaux résultats d'entreprises sont attendus parmi lesquels EDF, Amundi SA, Remy Cointreau ou encore Electrolux.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi alors que les résultats et prévisions communiqués la veille par le géant technologique Meta Platforms, maison-mère de Facebook, ont relégué au second plan les craintes sur un ralentissement de l'économie américaine.

L'indice Dow Jones a gagné 1,57% à 33.826,16 points, le S&P-500, plus large, a pris 1,96% à 4.135,35 points et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 2,43% à 12.142,24 points.

Alors que le Nasdaq a enregistré son plus important gain quotidien depuis le 16 mars, le S&P-500 et le Dow Jones ont eux terminé avec un pourcentage de hausse inédit depuis le 6 janvier.

Meta, qui a fait état d'une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieure aux attentes de Wall Street, a progressé de 13,9% pour s'établir à un pic de plus d'un an.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a accru ses gains et gagnait 0,91% après la décision de la Banque du Japon de maintenir une politique monétaire ultra-accommodante. Elle profitait aussi d'une série de bons résultats d'entreprises et des gains de Wall Street la veille.

La banque centrale japonaise a décidé sans surprise de maintenir l'objectif des taux à court terme à -0,1% et de contenir le rendement des obligations d'Etat à dix ans autour de zéro, ce qui faisait reculer les banques japonaises (-1%).

La BoJ a toutefois modifié ses prévisions, supprimant toute référence à la nécessité de maintenir les taux d'intérêt à leurs "niveaux actuels ou inférieurs", ce qui pourrait laisser penser que son nouveau gouverneur Kazuo Ueda prépare le terrain pour mettre progressivement fin au programme de relance décidé par son prédécesseur.

En Chine, les indices actions progressent également avant la période de congés pour la fête du Travail.

TAUX/CHANGES

Le yen recule de 0,7% face au dollar, pénalisé par la décision de la BoJ.

Le billet vert gagne 0,2% face à un panier de devises de référence mais reste en passe de réaliser un deuxième mois consécutif de repli, après avoir déjà perdu 2,3% en mars.

Sur les marchés obligataires, le rendement des Treasuries à dix ans cède du terrain après avoir enregistré jeudi son plus fort gain journalier depuis mars, porté par les craintes autour du plafond de la dette aux Etats-Unis.

Il revient à 3,511% après un gain de près de dix points de base la veille.

PÉTROLE

Les cours du brut progressent vendredi mais sont en passe d'accuser un deuxième repli hebdomadaire alors que les données décevantes sur l'économie américaine et les incertitudes sur le resserrement monétaire des banques centrales pèsent sur les perspectives de demande.

Le baril de Brent de la mer du Nord gagne 0,8% à 78,99 dollars et celui du brut léger américain (WT) avance de 0,63% à 75,23 dollars.

(édité par Kate Entringer)