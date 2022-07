Du verre à cristaux liquides pour redonner de l’éclat au célèbre bâtiment de la Bafta à Londres

A Londres (Royaume-Uni), les membres de la British academy of film and television arts (Bafta), l’Académie britannique des arts de la télévision et du cinéma, peuvent désormais profiter d’une salle équipée d’une verrière high tech, bousculant les usages de leur bâtiment construit en 1883. Le 195 Piccadilly était doté de fenêtres de toit, cachées depuis l’aménagement d’une salle de cinéma en 1975. Place désormais à la lumière, grâce au néerlandais Eyrise, filiale du groupe Merck. « Notre édifice patrimonial victorien avait une technologie ancienne et des caractéristiques originales qui laissaient échapper la chaleur. Mettre en place un toit entièrement vitré était un défi si nous voulions nous concentrer sur la durabilité », commente Pauline Campbell, directrice de l’immobilier à la Bafta.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]