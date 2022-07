Du rPET de luxe pour Chanel, Texen et Roctool

Un écrin XXL alliant élégance et écoconception. Avec sa nouvelle référence intitulée Les Beiges, Chanel franchit un cap stratégique pour le monde de la beauté. La maison de luxe s’est associée au spécialiste de l’emballage cosmétique Texen pour la conception d’un boîtier grand format écoconçu. Le poudrier de taille inhabituelle – il mesure 10 x 10 cm- est l’un des plus grands de la gamme proposée par la marque de beauté. « Il est fabriqué en bi-injection à partir notamment de PET recyclé de grade alimentaire. Ce dernier garantit la sécurité du consommateur et la stabilité des formules cosmétiques », précise Texen.

Cet article est réservé à nos abonnés Plastiques & Caoutchoucs et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]