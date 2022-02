Du rouge encore en vue en Europe avec les tensions sur l'Ukraine

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues à nouveau en baisse mardi à l'ouverture, toujours pénalisées par la crainte d'une possible invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les contrats à terme signalent un repli de 0,29% pour le Dax à Francfort, de 0,32% pour le FTSE à Londres et de 0,31% pour l'EuroStoxx 50. De premières indications disponibles donnent le CAC 40 parisien en baisse de 0,16% à l'ouverture.

Les indices européens ont connu une séance déjà difficile lundi, avec un repli de 2,27% pour le CAC 40 qui a accusé sa plus mauvaise séance depuis le 24 janvier, alors que les tensions sont montées d'un cran au cours du week-end autour de l'Ukraine.

Le président ukrainien Volodimir Zelenski a évoqué lundi une possible invasion russe à la date de mercredi et a décidé de faire du 16 février un jour pour l'unité nationale ukrainienne.

Les efforts diplomatiques se poursuivent parallèlement: le chancelier allemand Olaf Scholz se rend ce mardi à Moscou pour s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine.

Outre la situation en Ukraine, les investisseurs seront attentifs ce mardi à la publication à 10h00 GMT de la deuxième estimation du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre 2021.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, la tendance ayant été pénalisée par les craintes sur l'Ukraine et les inquiétudes concernant une accélération du durcissement monétaire aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a cédé 0,49% à 34.566,17 points, le S&P-500 a perdu 0,38% à 4.401,67 points tandis que le Nasdaq Composite a fini stable à 13.790,92 points.

Les contrats à terme sur les trois indices signalent pour l'heure une légère hausse pour le Nasdaq et des replis limités pour le S&P et le Dow.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a effacé ses gains initiaux pour terminer en baisse de 0,79%, pénalisée par les replis de deux poids lourds de la cote, Recruit (-12,46%) et Kubota (-12,62%), après des résultats jugés décevants.

Le reste de l'Asie évolue aussi dans le rouge, à l'exception des Bourses de Chine continentale qui profitent de la décision de la Banque populaire de Chine d'injecter de nouvelles liquidités dans le système financier pour soutenir la croissance économique.

La banque centrale a parallèlement maintenu inchangé le taux de facilité de crédit à moyen terme à un an (MLF) à 2,85%, une décision largement attendue.

L'indice CSI 300 gagne 0,51% tandis que l'indice composite de la Bourse de Shanghai est pratiquement stable.

CHANGES/TAUX

L'euro tente de se stabiliser après deux séances de forte baisse liées aux tensions sur l'Ukraine. Il progresse légèrement, à 1,1315 dollar, après avoir cédé plus de 1% au cours des deux dernières séances.

Le dollar, qui a profité de la pression sur l'euro et de sa qualité d'actif refuge, cède un peu de terrain (-0,16%) face à un panier de devises de référence.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans abandonne près de deux points de base, à 1,9788%, après avoir brièvement franchi le seuil de 2% la veille sur fond d'anticipations de hausse des taux aux Etats-Unis.

PÉTROLE

Les cours du brut reculent légèrement sur des prises de profit après avoir atteint la veille des plus hauts en plus de sept ans, la perspective d'éventuelles sanctions européennes et américaines contre la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine faisant craindre des perturbations sur les exportations de pétrole russe.

Le baril de Brent recule de 0,56% à 95,94 dollars et celui du brut léger américain (WTI) cède 0,65% à 94,84 dollars.

(édité par Bertrand Boucey)