Du rouge en vue en Europe, la prudence persiste

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture sur fond de craintes persistantes autour des banques et de la conjoncture économique aux Etats-Unis.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,27% à l'ouverture. Les contrats à terme sur les indices signalent un repli de 0,17% pour le Dax à Francfort, de 0,27% pour le FTSE à Londres et de 0,26% pour l'EuroStoxx 50.

La situation autour de la banque régionale américaine First Republic Bank continue d'inquiéter après une information selon laquelle le gouvernement américain n'est pas disposé à chapeauter le sauvetage de la banque régionale, qui a rapporté un net déclin des dépôts de ses clients.

Parallèlement, les résultats mitigés des entreprises alimentent les craintes d'un ralentissement de l'économie, notamment aux Etats-Unis, avant les rendez-vous de politique monétaire de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne (BCE) la semaine prochaine.

Dans ce contexte, les investisseurs suivront avec attention la publication, à 12h30 GMT, de la première estimation du PIB américain pour le premier trimestre. Les économistes interrogés par Reuters tablent sur une croissance de 2% en rythme annualisé après +2,6% le trimestre précédent.

Une nouvelle pluie de résultats animera la cote en Europe, parmi lesquels Michelin, Sanofi, Pernod-Ricard, Unilever et Barclays.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, seul le Nasdaq ayant terminé en hausse dans le sillage des gains de Microsoft au lendemain de la publication de ses résultats, alors que les inquiétudes sur un ralentissement de l'économie américaine et sur le secteur bancaire ont pesé durant la séance.

L'indice Dow Jones a cédé 0,68%, à 33.301,87 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,38%, à 4.055,99 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,47% à 11.854,35 points.

Le secteur américain de la "tech" devrait encore se distinguer aujourd'hui alors que Meta, maison-mère de Facebook, s'envolait de 12% dans les transactions après-Bourse après la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu.

Intel et Amazon publieront leurs résultats ce jeudi.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo est quasiment stable à l'approche de la clôture, freinée par la chute de Nomura après que la banque a fait état d'une forte baisse de son bénéfice net trimestriel et du fabricant de puces Advantest après des résultats trimestriels sous les attentes.

En Chine continentale et à Hong-Kong, les indices sont freinés par les tensions géopolitiques sino-américaines après les propos de la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, selon laquelle les entreprises chinoises d'informatique dématérialisée ("cloud"), telles que Huawei Cloud et Alibaba Cloud, pourraient constituer une menace pour la sécurité des États-Unis.

Elle a indiqué qu'elle allait examiner une demande visant à les ajouter à une liste de contrôle des exportations.

TAUX/CHANGES

Les mouvements sont limités sur le marché obligataire : le rendement des Treasuries à dix ans gagne deux points de base, à 3,45%.

Côté devises, l'euro reste proche d'un plus haut d'un an touché la veille face au dollar - à 1,1095 - porté par la perception d'une plus grande résilience de l'économie en zone euro par rapport aux Etats-Unis après le relèvement par l'Allemagne de ses prévisions de croissance.

La devise unique se négocie à 1,1054 dollar (+0,11%).

PÉTROLE

Les cours du brut repartent de l'avant après avoir chuté de près de 4% la veille sur fond de craintes pour l'économie américaine.

Le baril de Brent de la mer du Nord gagne 0,3% à 77,90 dollars et celui du brut léger américaine (WTI) prend 0,13% à 74,41 dollars.

(édité par Kate Entringer)