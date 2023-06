Du réemploi avec l’Oscar de l’emballage

1963-2023 : une boucle se referme ! Il y a 60 ans, Lesieur recevait un Oscar de l’emballage pour sa première bouteille d’huile en plastique, du polychlorure de vinyle (PVC) à l’époque. Avec cet emballage à usage unique, alors réputé « perdu », la marque d’huile voulait simplifier la vie de ses consommateurs en proposant une alternative aux bouteilles en verre consignées. La technologie à l’origine de ces bouteilles a donné naissance en 1965 à la Société industrielle des emballages légers. Depuis, Sidel est devenu un champion mondial du soufflage des bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET).

Consigne

Organisé par Infopro Digital, notamment éditeur d’Emballages Magazine, l’Oscar de l’emballage s'adapte pour mieux embrasser l’essor des nouveaux usages, autrement dit le vrac, les recharges, la consigne et le réemploi. La catégorie dédiée à l’environnement et à la responsabilité sociale (RSE) est, à compter de 2023, scindée en deux avec, d’un côté les actions en matière de recyclage et d’écoconception et, de l’autre, ces nouveaux usages. Entre boucles de la matière et de réemploi, l’Oscar de l’emballage fait, plus que jamais, de l’économie circulaire un axe majeur. Rendez-vous le 27 novembre à l'Élysées Biarritz, à Paris, pour découvrir le palmarès 2023.