Du recyclage de plastiques en Moselle, encore une unité d'hydrogène vert pour Lhyfe... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Le chômage reflue tandis que l'intérim progresse

Bonnes nouvelles sur le front de l'emploi. Le taux de chômage a continué à diminuer pour atteindre 7,2% de la population active (hors Mayotte) au quatrième trimestre 2022, au plus bas depuis 2008. Du côté de l’intérim, l'année 2022 s’est également mieux passée que prévu, notamment dans l’industrie, où elle progresse de presque 8%. Le président de Prism’Emploi, Gilles Lafon, estime cependant que le ralentissement constaté en fin d'année pourrait annoncer un retournement courant 2023.

Une usine de recyclage chimique de plastiques en Moselle

Le canadien Loop Industries, le sud-coréen SK Geo Centric et le français Suez ont annoncé le 16 février un investissement de 450 millions d’euros à Carling-Saint-Avold (Moselle) dans la construction d’une usine de recyclage chimique des plastiques PET. Le projet devrait générer 200 emplois directs à sa mise en service en 2027 et produire 70 000 tonnes de PET chaque année en vitesse de croisière.

Lhyfe va produire de l'hydrogène vert près de Lorient

Après avoir lancé une production d’hydrogène renouvelable en Vendée en 2021, la société nantaise Lhyfe a annoncé vouloir construire sa deuxième unité à Buléon (Morbihan). Censée être opérationnelle au seconde semestre 2023, celle-ci servira notamment à alimenter en carburant une partie des bus du réseau de transport public de Lorient Agglomération et des deux bateaux qui effectuent le trafic de passagers pour la traversée de la rade.

Biose Industrie va investir 80 millions d'euros à Aurillac

Leader mondial dans le développement et la production de médicaments microbiotiques (LBP), Biose Industrie passe sous le contrôle de L-GAM et de l’Etat, via le fonds «French Tech Souveraineté». Un tour de table va lui permettre d'investir 80 millions d'euros dans son usine d'Aurillac (Cantal), afin de doubler ses capacités. En 2022, l'entreprise a produit et vendu sur les cinq continents plus de 10 millions de boites de médicaments, et dégagé 41 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Des usines énergo-intensives reprennent leur activité

A l'arrêt depuis plusieurs mois en raison de la flambée des prix de l'énergie, plusieurs sites industriels français d'importance s'apprêtent à redémarrer. ArcelorMittal va relancer courant avril son haut fourneau mis en veille en décembre à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), tandis que Duralex, l’inventeur du fameux verre trempé, va lui aussi reprendre sa production d'ici quelques semaines. Un redémarrage facilité par la baisse des prix et une stabilisation des carnets de commandes.

La Snam accélère le recyclage de batteries dans l'Aveyron

Spécialisée dans le recyclage des batteries, la Snam (Société nouvelle d'affinage des métaux) a dévoilé un nouveau plan pluriannuel. Grâce à un investissement de 12 millions d'euros sur la période 2023-2027, les capacités de stockage et de traitement de batteries lithium-ion de son usine de Viviez (Aveyron) devraient passer de 1 200 tonnes par an à l'heure actuelle, à 6 200 tonnes par an à horizon 2028.

Alteo réduit la consommation énergétique de son usine de Gardanne

Leader mondial des alumines de spécialité, Alteo vient de mettre en service un nouvel atelier de broyage d’alumine par voie humide sur son usine de Gardanne (Bouches-du-Rhône) et prévoit 8 millions d'euros d'investissement afin de réduire sa consommation énergétique de 10%. Un programme qui inclue notamment le remplacement d'une chaudière au gaz par une chaudière électrique plus performante.