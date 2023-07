Du PS recyclé fabriqué en Allemagne

Le polystyrène (PS) devrait disposer d’une filière de recyclage mécanique en France en 2025. Des initiatives sont conduites également dans d’autres pays européens. Ainsi, le leader des styrènes Ineos Styrolution, qui commercialise déjà des grades de PS recyclé, le spécialiste des systèmes de collecte et de tri Tomra et l’entreprise allemande de gestion des déchets EGN annoncent un projet industriel de transformation du PS postconsommation pour des applications d’emballage alimentaire. EGN (Entsorgungsgesellschaft Niederrhein, groupe SWK) construira une usine de recyclage mécanique qui disposera d’une capacité de traitement de 40 000 tonnes par an. Installée à Krefeld, entre Düsseldorf et Duisbourg, elle devrait entrer en service mi-2025. Le montant de l’investissement n’est pas communiqué.

