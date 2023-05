Du PET fabriqué à partir d’émissions de carbone

PPK Natura : tel est le nom de la résine de polyéthylène téréphtalate (PET) produite par LanzaTech et Plastipak. Sa particularité : l’un de ses deux ingrédients de base, le monoéthylène glycol (MEG), est issu d’émissions de carbone, selon le procédé CCT de LanzaTech, qui est spécialisé dans la capture et la transformation du carbone par voie biotechnologique. Cette résine convient aux emballages alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques, ainsi qu'à d'autres applications non liées à l'emballage, selon les deux partenaires américains.

