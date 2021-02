Du mieux dans l'industrie, nouvelle dégradation dans les services

* ALLEMAGNE-L'INDUSTRIE TIRÉE PAR L'EXPORT, LE CONFINEMENT HANDICAPE LES SERVICES

BERLIN - La vigueur de la demande à l'export a porté la croissance de l'activité du secteur manufacturier en Allemagne à son meilleur niveau depuis trois ans tandis que les mesures de confinement amplifiaient la contraction de celle des services, montrent les premiers résultats de l'enquête d'IHS Markit.

L'indice PMI manufacturier a atteint 60,6 en première estimation après 57,1 en janvier, dépassant largement le consensus Reuters, qui le donnait à 56,5.

Celui des services est au contraire tombé au plus bas depuis neuf mois à 45,9 après 46,7 le mois dernier. Les économistes interrogés par Reuters l'attendaient en moyenne à 46,5.

Le PMI composite "flash", qui combine les résultats de ces deux grands secteurs, affiche un plus haut de deux mois à 51,3 après 50,8.

Phil Smith, directeur associé d'IHS Markit, note que "les entreprises sont de plus en plus confiantes dans les perspectives d'activité pour l'année à venir, en espérant que le déploiement des vaccins mettra fin aux restrictions plus tard dans l'année et permettra de débloquer la demande en suspens."

* FRANCE - LA CONTRACTION DU SECTEUR PRIVÉ S'ACCENTUE EN FÉVRIER

PARIS - La contraction du secteur privé s'est accentuée en France en février, les restrictions pesant sur les services effaçant la croissance de l'activité manufacturière, montrent les résultats provisoires de l'enquête mensuelle d'IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI).

L'indice composite, qui combine l'activité des services et celle du secteur manufacturier, est tombé à un creux de trois mois à 45,2, contre 47,7 en janvier et un consensus de 47,5.

Il s'enfonce ainsi un peu plus sous le seuil de 50, soit en territoire de contraction.

L'indice des services a également touché un plus bas de trois mois, à 43,6 contre 47,3 en janvier. Lui aussi est inférieur au consensus (47,0).

L'indice PMI manufacturier a surpris en revanche à la hausse en atteignant un pic de trois ans à 55,0, après 51,6 en janvier et contre un consensus de 51,4.

"Les dernières données des PMI suggèrent que le secteur privé français continue de souffrir de la crise du COVID-19", commente Eliot Kerr, économiste d'IHS Markit.

(Bureaux européens de Reuters, version française Marc Angrand et Patrick Vignal)