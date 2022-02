Du lithium allemand pour Renault et Stellantis

« Il ne faut rien s’interdire », a estimé Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, au sujet de l’exploitation des ressources de lithium en France. Alors que l’Europe multipliera par 18 sa consommation de lithium d’ici à 2030, selon Bruxelles, la course est lancée pour exploiter le potentiel du sous-sol européen. En Allemagne, Vulcan Energy Resources fait beaucoup parler de lui. Coup sur coup, la junior minière australienne, qui a levé 200 millions d’euros en septembre, a signé des contrats d’approvisionnement avec Renault, Stellantis et Volkswagen. Les livraisons doivent démarrer en 2026. Avec l’avantage, pour les constructeurs, de sécuriser un approvisionnement local et non émetteur de CO2.