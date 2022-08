Du gaz chypriote pour TotalEnergies, industrie militaire de Taïwan, course à la fusion nucléaire... Les cinq articles les plus lus de la semaine

1 - TotalEnergies annonce une «découverte significative» de gaz au large de Chypre

Le groupe TotalEnergies et son partenaire italien Eni ont indiqué lundi 22 août avoir fait «une découverte significative de gaz sur le puits Cronos-1, situé dans le bloc 6, au large des côtes chypriotes». Ils prévoient de mener des investigations supplémentaires afin d'évaluer les meilleures options de développement.

2 - Menacé d’invasion, Taïwan compte sur son industrie d’armement pour dissuader Pékin

Face aux manœuvres militaires chinoises, Taïwan s’appuie de plus en plus sur son industrie militaire, notamment pour produire ses propres missiles, drones et sous-marins. Une façon de réduire la dépendance aux armes américaines et d’infliger le plus de dégâts possibles à Pékin, nettement mieux doté.

3 - Les start-up à l'attaque de la fusion nucléaire

Ravivée par les financements et la crise climatique, la course à la fusion nucléaire s’accélère. Et les acteurs privés se pressent.

4 - Ce que pèse l'aviation d'affaires dans les émissions mondiales de CO2

Le ministre des Transports, Clément Beaune, souhaite réguler les vols des avions d’affaires pour réduire leur impact écologique. Mais quel est l'empreinte carbone de cette activité ?

5 - STMicroelectronics se fixe un nouveau cap

STMicroelectronics veut dépasser les 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires entre 2025 et 2027, soit un doublement par rapport à 2020. Le fabricant franco-italien continue à investir massivement, pour doubler sa capacité de production sur plaquettes de 300 mm et quintupler celle dans le carbure de silicium d'ici à 2025.