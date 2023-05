Du changement à la tête du Siel

Depuis sept ans, François de Viviés et Philippe Samson assuraient la co-présidence de l’Association des fabricants français d’emballages légers en bois (Siel). Le président de Samson emballage, qui produit des cageots à Plancoët et à Ploumagoar (Côtes-d’Armor), a décidé de ne pas se représenter pour un nouveau mandat et de céder son fauteuil de co-président à Olivier Renault. Ce dernier rejoint François de Viviés qui poursuit sa mission au sein du Siel.

Le rapprochement avec la Fédération nationale du bois avec, comme échéance, début 2024, fera partie de leurs priorités. Également présent dans l’industrie de l’emballage en bois, Olivier Renault dirige les sociétés EPC Cam, Sequoia et Sib.

Le Siel, qui fête cette année ses 45 ans d’existence, représente les intérêts des entreprises françaises de l’emballage léger en bois, à savoir les producteurs de cagettes, bourriches, boîtes à fromage, barquettes et autres contentants fabriqués à partir de bois déroulé. L’organisme, animé par Olivier de Lagausie, rassemble 45 entreprises pour un chiffre d’affaires de 389 millions d'euros représentant l’équivalent de 1,1 milliard d’emballages légers vendus.